В Багдаде за день произошло два теракта

В общей сложности более двадцати человек погибли сегодня в результате двух взрывов, устроенных террористами в иракской столице.

Первый из них прогремел на востоке Багдада - здесь возле рынка взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибло не менее тринадцати человек, еще пятьдесят доставлены в больницы города с ранениями разной степени тяжести.

Только что стало известно о том, что целью еще одного теракта стал рынок уже в другом районе города. Как сообщает канал Al Sumaria, взрыв устроил смертник. Его жертвами стали десять человек. О количестве пострадавших пока неизвестно.

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