Большинство американцев убеждены в скором начале третьей мировой войны

Как показал опрос, проведенный компанией YouGov, больше половины (64 процента) граждан Соединенных Штатов живут в полной уверенности, что в ближайшее время мир будет охвачен третьей мировой войной.

Только 15 процентов американцев верят в мирное урегулирование.

Как сообщает The Independent, похожими настроениями охвачены и жители Великобритании. Здесь в неизбежности третьей мировой убежден 61 процент граждан, а мирный исход предсказали только 19 процентов. При этом, как показывает опрос, в качестве главного врага и американцы, и британцы видят Россию: соответствующие настроения высказал 71 процент жителей Великобритании и 59 процентов - граждан США.

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