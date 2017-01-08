Полсотни российских туристов застряли в сломанном автобусе в Белоруссии

Более пятидесяти туристов из России, в том числе семеро детей, попали в Белоруссии в сложную ситуацию из-за поломки туристического автобуса, выполнявшего рейс из Минска в Псков.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, ведомство получило сообщение о поломке (замерзании пневмосистемы) автобуса неподалеку от деревни Слаговище, расположенной в Минской области. В салоне находились 52 человека - семеро детей и 45 взрослых, включая двоих водителей.

Спасатели помогли россиянам добраться до города Логойска Минской области, где их разместили в гостинице. Рано утром они смогли продолжить движение в пункт назначения на дополнительном автобусе, предоставленном перевозчиком.

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