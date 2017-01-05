И снова печальные новости из Турции. Не успела местная полиция найти тех, кто причастен к громким терактам на стадионе и в ночном клубе в Стамбуле, как на западе страны прогремел очередной взрыв.

Как сообщает телеканал CNN Turk, в городе Измир взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Транспортное средство было припарковано у здания местного суда напротив парковки для сотрудников. В настоящий момент сведений о погибших пока не поступало, однако известно, что как минимум три человека пострадали в результате взрыва.

Местные СМИ сообщают, что предполагаемый террорист был убит в перестрелке с полицией.









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