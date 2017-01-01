Пилот пассажирского самолета напился до потери сознания

В Канаде был арестован пилот самолета, изрядно “принявший на грудь” перед самым вылетом. От количества выпитого летчик потерял сознание прямо в кабине пассажирского самолета.

Как сообщает BBC, странное поведение пилота члены экипажа заметили буквально за несколько минут до вылета самолета из аэропорта города Калгари. Они-то и приняли необходимые меры, чтобы не допустить невменяемого коллегу к полету. Как было установлено впоследствии, содержание алкоголя крови пилота в три раза превышало допустимую норму.

Самолет все-таки вылетел в пункт назначения - мексиканский город Канкун, - но уже с другим пилотом. Провинившийся же остался дожидаться суда, который и определит ему наказание.

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