Экс-посол США в России отмечает Новый год русской водкой

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, несмотря на его критический настрой по отношению к России, признался, что Новый год он встречает с русской водкой.

По данным российского МИДа въезд на российскую территорию бывшему послу был запрещен по причине “нанесения целенаправленного ущерба” отношениям двух стран. Сам он неоднократно высказывался в негативном ключе по поводу России. Однако это не помешало ему незадолго до Нового года опубликовать на своей странице в Facebook снимок бутылки русской водки и наполненного стакана, прокомментировав это так: “Готовимся”. “С Новым годом!” - добавил Макфол на русском языке.

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