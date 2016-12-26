Королева Великобритании выступила с рождественским посланием перед подданными

Британская королева Елизавета II выступила с традиционным рождественским обращением к своим подданным в минувшее воскресенье.

Особое внимание она уделила благотворительным организациям, опекунам и волонтерам, отметив, что их работа бесценна. Королева убеждена, что один человек не может положить конец войнам, однако множество добрых дел способно творить настоящие чудеса, передает ТАСС,

Елизавета II сослалась на слова матери Терезы, которая в сентябре уходящего года была причислена к лику святых: "Не каждый может делать великие дела. Но каждый может делать маленькие дела с великой любовью".