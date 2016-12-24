Звезда сериала “Шерлок” расстался с супругой

Актер Мартин Фримен, сыгравший Джона Ватсона в нашумевшем сериале “Шерлок” сообщил о разрыве отношений со своей супругой, актрисой Амандой Аббингтон.

В ходе своего интервью газете The Financial Times актер рассказал, что им с Амандой несмотря ни на что удалось сохранить дружеские отношения. Аббингтон подтвердила эти слова, в качестве одной из причин расставания назвав необходимость много времени проводить вдали друг от друга. Фримен много времени проводит за границей, участвуя в зарубежных проектах, и это, по словам Аббингтон, не могло не сказаться на отношениях.

Пара начала встречаться еще 15 лет назад, однако отношения зарегистрировала только в прошлом году, причем, по иронии судьбы, сначала сыграв свадьбу на экране в качестве Джона и Мэри Ватсон в одном из сезонов сериала “Шерлок”.

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