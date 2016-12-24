“Санта-Клаус” ограбил банк в США

Один из банков в городе Мемфис, расположенный в американском штате Теннесси, был ограблен мужчиной, одетым в костюм Санта-Клауса.

Как сообщает канал ABC News, мужчина в красном костюме и маске улыбающегося Санта-Клауса вошел в одно из отделений банка City Employee Credit Union. Сначала он раздавал конфеты посетителям, а потом подошел к кассе и передал сотруднику отделения записку с требованием отдать деньги.

Кассир беспрекословно выполнил требование, после чего мужчина скрылся с места происшествия. В настоящий момент точная сумма похищенных денег неизвестна. Личность грабителя пока не установлена, однако полиция Мемфиса предполагает, что преступление совершено афроамеркианцем.