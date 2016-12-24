Антироссийская истерия в Европе заканчивается

Как только выяснится, что сближение с Россией выгодно, европейцы тут же забудут про всю агрессию, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.



Новый премьер Великобритании госпожа Мэй такая же англичанка, как и её предшественник Кэмерон, и проводит такую же политику. Она действует согласно и в соответствии со своими английскими интересами. Мало кто помнит о том, что антисоветчик Уинстон Черчилль был отцом разрядки. В начале 50-х годов прошлого века именно он провозгласил курс на разрядку. То же самое на Западе сделали и немцы, но уже в 60-е годы XX века. Разрядка продолжилась восточной политикой Вилли Брандта. А Черчилль в 1953–1954 гг., как только увидел, что Англия теряет самостоятельность и её поле для маневра в Европе и в мире сужается, начал пытаться сблизиться с СССР. А в период послевоенной слабости Великобритании он затягивал США в Европу. В том числе своей знаменитой фултонской речью.



Олланд, конечно, никакой не антироссийский политик. Антироссийский он по одной проблеме – по сирийской. Вслед за предыдущим французским руководителем он сделал ошибку (идеологическую, геополитическую) – провозгласил курс на свержение Асада, сделав это центром французской политики. И проиграл. Но если бы он и выиграл, это для Франции было бы ещё хуже. Если бы Россия не вмешалась, то Сирия оказалась бы под властью «Исламского государства» (запрещённого в России). Мы имели бы в этом регионе страну, выходящую на Средиземное море, захваченную вооружёнными силами, по сути, сатаны. Такие позиции отражают чудовищную некомпетентность большинства западного руководства, европейского в частности. Это – одна из причин глубочайшего кризиса Европы. Немцы и канцлер Меркель пытаются спасти Европу под немецким контролем за счёт антироссийских санкций. Но одновременно бросается прямой вызов России, самой мощной державе континента, обладающей лучшим стратегическим видением и стратегическим терпением. Это – глубоко ошибочная, если не опять же некомпетентная политика.



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