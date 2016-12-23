Только один из экс-лидеров США согласился присутствовать на инаугурации Трампа

Стало известно, что на данный момент только один из бывших американских лидеров согласился присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Речь идет об экс-президенте США Джимми Картере.

Демократ был тридцать девятым главой государства. О том, что он будет присутствовать на предстоящей церемонии вступления Дональда Трампа в должность, Джимми Картер рассказал в школе, где преподает, сообщает ria.ru.

Согласно традиции, принятой в США, приглашения на предстоящую инаугурацию получили все бывшие американские президенты. Однако пока ответил только Картер и Буш-старший. Последний отказался присутствовать на церемонии, сославшись на состояние здоровья. Остальные экс-главы страны пока находятся в раздумье.