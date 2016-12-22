Британская королева заболела, Рождество под угрозой

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп заболели прямо перед поездкой в поместье Сэндрингем, где они ежегодно по давней традиции празднуют Рождество со своей большой семьей.

Официальный представитель Букингемского дворца объявил о том, что королева и ее муж внезапно заболели гриппом. Как сообщает издание people.com, подданные были шокированы, поскольку всего пару дней назад Елизавета II была бодра и весела во время торжественного обеда во дворце.

Британцы выражают надежду на то, что королева будет чувствовать себя лучше в пятницу и успеет прибыть в свое поместье хотя бы за день до Рождества.