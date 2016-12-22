Большинство европейцев отметили ухудшение ситуации с мигрантами

Жители Европы отметили, что ситуация с мигрантами за последний год значительно ухудшилась. Таковыми оказались результаты опроса, проведенного IFop, - старейшей во Франции компании, занимающейся изучением общественного мнения.

Так, большинство жителей Италии (79%) заметили негативную динамику. Во Франции и Великобритании более половины граждан также выразили свое недовольство ситуацией - здесь об ухудшении обстановки заявили 67% и 53% соответственно. В Германии и Испании процент недовольных чуть ниже - по 45%. Лучше всего дело обстоит в Польше, здесь негативную динамику отметили 35%. В США же об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% опрошенных.

Что касается положительных изменений в обстановке, то их отметили только 19% американцев, 16% немцев, 7% французов, испанцев и британцев и всего 2% итальянцев.

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