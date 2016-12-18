В Иордании 14 туристов были захвачены в заложники

По меньшей мере пять человек, включая иностранного туриста, были убиты и девять ранены в результате атаки группы вооруженных людей в городе Эль-Карак на западе Иордании.

Неизвестные открыли стрельбу по туристическому автобусу и сотрудникам местной полиции, а затем укрылись в расположенной в городе древней крепости, захватив в заложники 14 туристов. В данный момент нападавшие продолжают оказывать сопротивление.

Сообщается, что в настоящее время район оцеплен иорданскими силовиками, которые готовятся штурмовать здание.

Число нападавших и их цели пока неизвестны. Предполагается, что речь идет об атаке террористической группировки, однако есть версия, что произошел конфликт двух местных кланов.

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