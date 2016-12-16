Знаменитая белорусская модель насмерть отравилась угарным газом

Знаменитая белорусская модель по имени Наталья Макей насмерть отравилась угарным газом.

Согласно последней информации, утечка газа в доме произошла в связи с неисправностью газового котла. Как сообщает Sputnik Беларусь, 43-летняя модель за несколько часов до гибели разговаривала по телефону со своей матерью и сообщила, что с ней все хорошо.

В настоящий момент друзья и знакомые Макей пишут в социальных сетях слова соболезнований, отмечая, что женщина, была невероятно утонченной, интеллигентной, доброй и очень красивой.