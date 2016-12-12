Жена Ким Чен Ына могла тайно родить лидеру Северной Кореи наследника

Жена северокорейского лидера Ким Чен Ына могла тайно родить мужу наследника.

Ли Соль Чжу в течение последних восьми месяцев не появлялась на публике, а 5 декабря ее заметили на выступлении военных истребителей. Молодая женщина была одета в темный костюм и выглядела располневшей, передает британское издание The Daily Star. Это наводит на мысль о том, что она подарила возлюбленному наследника.

Журналисты уже давно заметили отсутствие супруги Ким Чен Ына на важных мероприятиях, но решили, что женщина в чем-то провинилась перед своим мужем.