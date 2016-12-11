В США раскритиковали упоминание неназванных источников в докладе о вмешательстве России в выборы

Будущий глава аппарата Белого дома Ринс Прибас раскритиковал упоминание неназванных источников в разведслужбах, на которые ссылаются американские СМИ в сообщениях о вмешательстве России в ход предвыборной кампании.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на свои источники в разведке, опубликовала материал о том, что компьютеры Национального комитета Республиканской партии тоже подвергались кибератакам, однако информация, к которой получили доступ хакеры, не была опубликована, в отличие от данных с серверов демократов.

Прибас в эфире канала ABC заявил, что компьютеры республиканцев не были взломаны, а тот факт, что опубликованный газетой материал полностью основывался на информации, полученной от неназванных источников, делает его неубедительным. Он подчеркнул, что доказательств того, что Россия каким-либо образом вмешивалась в президентские выборы, по-прежнему нет.

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