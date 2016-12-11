Россия и США назвали условия, при которых боевики смогут покинуть Алеппо

Россия и США направили боевикам, которые находятся в окруженных восточных районах сирийского Алеппо, совместное предложение, в котором назвали условия для выхода из города.

Как сообщает агентство Reuters, в документе сказано, что в течение 48 часов боевики смогут безопасно покинуть восточные районы города по специально организованным коридорам. С собой разрешено взять легкое вооружение.

Кроме того, названы условия для выхода боевиков группировки “Фронт ан-Нусра”, признанной террористической и запрещенной как в России, так и в США. Согласно документу, члены этой группировки смогут покинуть город только через провинцию Идлиб.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", боевики пока не согласились на выдвинутое предложение.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня