Патриарх Кирилл сделал Папе Римскому необычный подарок

Папа Римский Франциск на свое восьмидесятилетие получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла интересный подарок.

Священнослужитель преподнес коллеге икону преподобного Серафима Саровского, сообщается сегодня на официальном сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ. Уточняется, что глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в рамках встречи с Папой Римским в Ватикане передал ему от имени патриарха Кирилла икону. Данный подарок приурочен к грядущему юбилею понтифика, который состоится 17 декабря.

Отмечается, что священнослужители поговорили на тему двусторонних отношений между Русской православной церковью и Римско-католической церковью.