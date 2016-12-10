Глава избирательного штаба Трампа пожаловалась на угрозы в свой адрес из-за демократов

Келлиэнн Конвей, возглавлявшая штаб Дональда Трампа во время президентской гонки, обвинила сторонников кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в том, что из-за их действий она получает угрозы о расправе.

Причиной для этого послужила статья, опубликованная в Washington Post в минувший четверг, в которой говорится о том, что риторика Трампа во время предвыборной кампании привела к укреплению в стране националистических идей. Конвей, которая во время предвыборной гонки много взаимодействовала со СМИ для поддержания и разъяснения позиции Трампа, заявила, что содержащаяся в статье информация - ложь и что из-за этого она теперь получает угрозы о расправе в свой адрес.

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