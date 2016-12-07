Amazon назвал новую книгу о Гарри Поттере бестселлером 2016 года

Несмотря на то, что первая книга о мальчике-волшебнике Гарри Поттере вышла много лет назад, читатели по-прежнему любят мир, созданный писательницей Джоан Роулинг.

Так, самой продаваемой книгой уходящего года стало специальное издание восьмого тома поттерианы. По словам главы книжного отдела Amazon Криса Шлойпа, издание стало хитом еще до своего выхода, установив рекорд по предзаказам. Тем не менее многие поклонники мира Хогвартса отнеслись к новой книге с большим скептицизмом, а некоторые подвергли ее резкой критике.

Кроме того, в тройку лидеров вошли также автобиография нейрохирурга Пола Каланити "Когда дыхание растворяется в воздухе" и роман "Стукач" американского писателя Джоша Гришема.