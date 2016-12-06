Британские ученые рассказали, как доказать детям существование Санта Клауса

Британские ученые рассказали жителям своей страны, как те смогут доказать своим детям существование Санта-Клауса. По словам ученых, поможет родителям в этом непростом вопросе МКС.

Как заявили ученые, в небе над Великобританией можно будет отчетливо увидеть Международную космическую станцию. Она будет двигаться и светить ярче небесных тел. Ученые предложили родителям указать детям на МКС и заверить их, что это Санта катается по небу на своих санях, сообщает mk.ru.

Кстати, не все ученые разделяют мнение, что детям надо внушать веру в новогодних персонажей. В детстве малыши безоговорочно доверяют каждому слову родителей. Когда они поймут, что им говорили неправду, они перестанут верить взрослым. Также многие считают, что самим родителям приятно говорить о сказке, так как они хотят вновь почувствовать себя детьми.