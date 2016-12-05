Трампа назвали главной угрозой мировой экономике

Аналитический центр Oxford Economics провел опрос, целью которого было установить факторы, угрожающие мировой экономике. Оказалось, самым большим риском, по мнению респондентов, является избранный президент США Дональд Трамп.

В ходе опроса выяснилось, что более половины респондентов отметили все предпосылки для грядущего резкого экономического спада. Еще около четверти ожидают настоящую “торговую войну”, которая разгорится из-за избрания Трампа и ударит по мировой экономике.

Тем не менее 38% опрошенных не усмотрели в избрании Трампа опасности. Наоборот, они убеждены, что программа бюджетного стимулирования и снижения налогов, предложенная Трампом, благотворно скажется на экономической ситуации в целом.

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