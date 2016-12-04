Персы больше не будут закупать американский ширпотреб. Меджлис Ирана единогласно принял закон о запрете ввоза товаров широкого потребления из США в ответ на постоянную враждебную политику, сообщают СМИ.

На днях Конгресс США проголосовал за продление на десять лет санкций в отношении Ирана, а именно действия закона Д'Амато от 1996 года. Что было воспринято персами как нарушение взятых на себя Штатами обязательств, в том числе по иранской ядерной программе. Поэтому меджлис решил ударить по самому больному для американцев - импорту их товаров.

Как считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, санкции США никак не повлияют на иностранные инвестиции в экономику его страны. Однако вызовут недоверие в мире к непоследовательной американской политике.

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