В Финляндии у границы с Россией расстреляли трех человек

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в финском городе Иматра, который расположен неподалеку от границы с Россией, произошла стрельба.

Согласно последней информации, в результате инцидента погибли три человека. Как сообщает сегодня телекомпания Yle, преступник по неустановленной причине начал стрелять из дробовика по людям, вследствие чего скончались две женщины и один мужчина.

В полиции сообщили, что в скором времени число жертв может возрасти - вероятно, есть раненые. Убийца задержан, его допрашивают специалисты.