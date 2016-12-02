В Германии разгорелся громкий скандал из-за эксперимента с педофилами

Сенат Берлина оказался в центре громкого скандала после того, как благодаря исследованию, проведенному Геттингенского университета, стало известно об эксперименте по передаче беспризорников под опеку педофилам.

По данным ученых, эксперимент был проведен профессором психологии и педагогики Гельмутом Кентлером в 1970-х годах с разрешения управления сената Западного Берлина по делам молодежи. Кентлер ставил своей целью выяснить, как скажутся на развитии мальчиков возможные сексуальные домогательства. Беспризорники в возрасте от 13 до 17 лет были направлены в интернат Оденвальдшуле, который был закрыт год назад после того, как стало известно, что в 1970-1980 годах его воспитанники подвергались сексуальным домогательствам.

В настоящий момент ученые обратились к властям Германии с просьбой оказать содействие в расследовании.

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