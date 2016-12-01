Дизайнер Том Форд объяснил, почему не захотел одевать Меланью Трамп

Известный американский дизайнер Том Форд рассказал, почему несколько лет назад он отказался создавать наряды для супруги избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланьи.

Ранее французский дизайнер Софи Теалле, которая создавала костюмы для Мишель Обамы, отказалась сотрудничать с Меланьей Трамп и призвала своих коллег последовать ее примеру. Она заявила, что таким образом выражает протест против сексизма, сопутствовавшего всей предвыборной кампании республиканца.

В своем интервью в программе The View на телеканале ABC Форд заявил, что у него иные причины. Все дело во внешности первой леди: типаж Меланьи совершенно не подходит его костюмам.

Однако Форд признался, что и с Хиллари Клинтон тоже отказался бы сотрудничать, даже несмотря на то, что был очень расстроен ее поражением, поскольку является ярым сторонником демократов.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня