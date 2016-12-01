США намерены создать комитет для противодействия “тайному влиянию” России

СРОЧНО
|07:21  В Ростовской области произошел взрыв газа, есть погибшие |30.11 22:24  РФ намерена постепенно снижать добычу нефти |30.11 21:42  Белый дом не желает комментировать решение ОПЕК по нефти |30.11 20:51  В здании одного из московских университетов произошел пожар |30.11 20:16  Жителей Брянска кормили креветками с мышьяком |30.11 19:31  Московский детский дом четыре дня скрывал информацию об избитом сироте |30.11 18:48  Гассиев: считаю Лебедева лучшим тяжеловесом в мире на сегодняшний день |30.11 18:24  Представитель Генштаба РФ Рудский рассказал об Алеппо |30.11 18:19  Лебедев: как говорил Тайсон, один удар – и никакого плана на бой больше нет |30.11 18:15  Страны-члены ОПЕК решили снизить добычу нефти - биржи начали реагировать |30.11 17:42  Аэропорт Краснодара может быть заминирован |30.11 17:29  Влияние секса под столом на отношения Москвы и Вашингтона |30.11 17:01  Сирия прокомментировала заявление Эрдогана о режиме Асада |30.11 16:40  Контролер в Москве выгнал из трамвая на мороз больную девочку |30.11 16:25  Загадочный закон о российской нации |30.11 16:22  Давай Гитлера с Евой Браун! |30.11 16:22  Помощников президента станет меньше |30.11 16:21  Германия и Англия боятся оказаться в изоляции |30.11 16:15  О роли Фурсенко и Моисея Соломоновича в трагедии РАН |30.11 15:55  "Газпром" и "Нафтогаз" решили возобновить переговоры о поставках газа |30.11 15:49  Житель Санкт-Петербурга едва не отдал свою жизнь, чтобы спасти утку |30.11 15:38  Российская хоккеистка погибла от отравления угарным газом |30.11 15:26  Песков заинтриговал: в Кремле ожидается "интересная встреча" |30.11 15:20  Путин заявил о готовности наладить отношения с США |30.11 13:54  В Кремле ждут разъяснений по поводу заявления Эрдогана по Сирии |30.11 12:59  Четырехлетний ребенок умер после того, как «скорая» не стала ему помогать |30.11 12:52  Сборная России по мини-футболу стала лидером обновлённого рейтинга УЕФА |30.11 12:42  СМИ: Гончаренко может возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого |30.11 12:09  Застрелившийся чемпион России оставил предсмертную записку |30.11 12:09  Безболезненная и быстрая газификация – профанация и политический бред

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//В мире

США намерены создать комитет для противодействия “тайному влиянию” России

1 декабря 2016, 07:01 [ «АН-онлайн» ]

США намерены создать комитет для противодействия “тайному влиянию” России
Фото: globallookpress.com

В Соединенных Штатах намерены создать специальную межведомственную комиссию, целью работы которой станет противодействие “скрытому влиянию”, оказываемому на иностранные государства Российской Федерацией.

Положение о создании такой структуры является частью законопроекта о деятельности служб разведки в 2017 году, принятом накануне Палатой представителей Конгресса страны. Комитет, в который войдут представители департамента разведки, ФБР и ряда министерств, должен будет противодействовать “активным шагам”, предпринимаемым со стороны России для оказания “скрытого влияния” на граждан государств. Речь идет в том числе и о “манипулировании СМИ”.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть сенату страны.

Читайте также:

 

Другие мировые новости 

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Криминал

На Урале сотрудник полиции из ревности убил врача и свел счеты с жизнью

На Урале сотрудник полиции из ревности убил врача и свел счеты с жизнью

В Свердловской области разыгралась кровавая драма, которая унесла жизни двух человек. Произошло это после того, как один из местных жителей, являвшийся сотрудником полиции, узнал о неверности своей супруги.

//В мире

Украина продала на аукционе государственный банк

Украина продала на аукционе государственный банк

Это уже вторая попытка пустить с молотка собственность Минфина. Первый аукцион так и не состоялся. Никто в мире не пожелал приобрести банк стоимостью около 5 миллионов долларов. Украине пришлось снизить цену.

//В мире

Экс-помощник главы Минфина США попросил российское гражданство

Экс-помощник главы Минфина США попросил российское гражданство

Сотрудник администрации бывшего президента Рейгана, называвшего СССР империей зла, теперь просит у российского президента Путина «тот самый» паспорт, который недавно получил известный актёр Стивен Сигал.

//Общество

Минобороны опубликовало уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”

Минобороны опубликовало уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”

В официальной группе Министерства обороны России, запуск которой состоялся сегодня в социальной сети “ВКонтакте”, были опубликованы уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”.

//Общество

В России подан иск для блокировки соцсети Facebook

В России подан иск для блокировки соцсети Facebook

Угрозу национальной безопасности узрел россиянин Тимур Булатов в работе социальной сети Facebook в России. О соответствующем иске от него сообщила пресс-служба городского суда Санкт-Петербурга.

//Происшествия

Российская хоккеистка погибла от отравления угарным газом

Российская хоккеистка погибла от отравления угарным газом

Сегодня стало известно об очередном трагическом для российского спорта событии. Вслед за сообщением о самоубийстве чемпиона России по стендовой стрельбе появилась информация о гибели хоккеистки Людмилы Юрловой.

//Общество

Москвич уже почти полгода паркует у своего дома вертолет

Москвич уже почти полгода паркует у своего дома вертолет

Соседи владельца воздушного судна крайне недовольны происходящим. Они обрушили на хозяина вертолета шквал негодования в соцсетях. И не удивительно. Жителей домов часто раздражают машины, а тут такое…

//В мире

СМИ: от переживаний Анджелина Джоли похудела до 34 килограмм

СМИ: от переживаний Анджелина Джоли похудела до 34 килограмм

У поклонников есть серьезные основания переживать о здоровье актрисы Анджелины Джоли, которое сейчас оставляет желать лучшего. Сообщается, что от переживаний, связанных с разводом, она очень сильно похудела.

//Шоу-бизнес

Филипп Янковский появился на публике после семи курсов химиотерапии

Филипп Янковский появился на публике после семи курсов химиотерапии

На днях в центре Москвы на Красной площади открылся каток и ГУМ-ярмарка. Мероприятие посетили многие отечественные знаменитости, в частности, кинорежиссер и актер, сын Олега Янковского Филипп.

//В мире

Названа причина авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда Бразилии

Названа причина авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда Бразилии

Служба авиационной безопасности Колумбии назвала причину авиакатастрофы, произошедшей в минувший вторник и ставшей причиной гибели 71 человека, в том числе игроков бразильской футбольной команды “Шапекоэнсе”.

//Происшествия

В Ростовской области произошел взрыв газа, есть погибшие

В Ростовской области произошел взрыв газа, есть погибшие

Минувшая ночь ознаменовалась очередной трагедией, причиной которой стал взрыв бытового газа. На этот раз пострадали жители поселка Федулов Ростовской области. Здесь от взрыва погибли два человека.

//Новости ADWILE

//В мире

США намерены создать комитет для противодействия “тайному влиянию” России

США намерены создать комитет для противодействия “тайному влиянию” России

В Соединенных Штатах намерены создать специальную межведомственную комиссию, целью работы которой станет противодействие “скрытому влиянию”, оказываемому на иностранные государства Российской Федерацией.

//В мире

Зачем Яценюку 24 виллы в Майами?

Зачем Яценюку 24 виллы в Майами?

О наличии 24 вилл стоимостью до 5 млн долларов в Майами у бывшего премьер-министра Украины и организатора «антикоррупционного» Евромайдана Арсения Яценюка сообщил киевский предприниматель и блогер Олег Торгало.

//Общество

Две видеозаписи Рамзана Кадырова удалило руководство Instagram

Две видеозаписи Рамзана Кадырова удалило руководство Instagram

Руководство популярной социальной сети Instagram удалило две видеозаписи на страничке чеченского лидера Рамзана Кадырова. Ролики представляли собой отрезки из выступления Михаила Галустяна на юбилее КВН.

//Культура

Боб Дилан отказался участвовать во встрече нобелевских лауреатов с Обамой

Боб Дилан отказался участвовать во встрече нобелевских лауреатов с Обамой

Легендарный американский музыкант Боб Дилан, которому в этом году присудили Нобелевскую премию по литературе, в среду, 30 ноября, отказался от встречи с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.

//Экономика

РФ намерена постепенно снижать добычу нефти

РФ намерена постепенно снижать добычу нефти

В среду, 30 ноября, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ намерена присоединиться к сегодняшнему решению стран-членов ОПЕК о постепенном снижении добычи нефти.

//Общество

Ещё двое украинских солдат удрали в Россию

Ещё двое украинских солдат удрали в Россию

Украинские дезертиры снова ищут убежища под защитой «агрессора». В Ростовской области задержали двух солдат ВСУ, покинувших свои войсковые части – одного в Тарасовском, второго в Чертковском районе.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Стюардесса, выжившая при авиакатастрофе в Колумбии, рассказала о рейсе

Стюардесса, выжившая при авиакатастрофе в Колумбии, рассказала о рейсе

Боливийская стюардесса Ксимена Суарес, которая выжила в ходе падения самолета в Колумбии, рассказала подробности злополучного рейса. Оказалось, что лайнер не был приспособлен для перелетов на дальние расстояния.

//Шоу-бизнес

Диктор Первого канала рассказала, как избавиться от жира на боках

Диктор Первого канала рассказала, как избавиться от жира на боках

Диктор Первого канала Екатерина Андреева поделилась революционным методом борьбы с жиром на боках. Телеведущая широко известна своим серьезным отношением к здоровью, правильному питанию и спорту.

//Экономика

Белый дом не желает комментировать решение ОПЕК по нефти

Белый дом не желает комментировать решение ОПЕК по нефти

Вечером в среду, 30 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация США не анализировала решение стран-членов ОПЕК по снижению добычи нефти, однако будет следить за ситуацией.

//Криминал

Подозреваемый в хищениях чиновник Минкультуры увольняется

Подозреваемый в хищениях чиновник Минкультуры увольняется

Заявление об увольнении по собственному желанию подал находящийся под следствием руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо.

//В мире

Трамп выбирает госсекретаря США из четырех кандидатов

Трамп выбирает госсекретаря США из четырех кандидатов

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп в настоящий момент выбирает между четырьмя кандидатурами на пост госсекретаря страны. Об этом сообщил сегодня представитель штаба миллиардера Шон Спейсер.

//Происшествия

В здании одного из московских университетов произошел пожар

В здании одного из московских университетов произошел пожар

В среду, 30 ноября, в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации внезапно вспыхнул пожар. Инцидент произошел на проспекте Вернадского в Москве.

//Новости партнеров

//В мире

Пятый обладатель искусственного сердца скончался во Франции

Пятый обладатель искусственного сердца скончался во Франции

В среду стало известно, что скончался пятый обладатель искусственного сердца, произведенного компанией Carmat. Установка важного органа человеку, имя которого не называется, состоялась всего полтора месяца назад.

//В мире

Британская королева заявила, что снова станет прабабушкой

Британская королева заявила, что снова станет прабабушкой

Королева Великобритании Елизавета II на днях получила приятнейшее известие - она станет прабабушкой в шестой раз. На этот раз малыша родит внучка Ее Величества Зара Филлипс, которая станет матерью во второй раз.

//Общество

Кого провоцирует Украина стрельбой над Чёрным морем?

Кого провоцирует Украина стрельбой над Чёрным морем?

Киев пытается спровоцировать войну с Россией – именно так надо расценивать его заявление о проведении испытаний ракет над акваторией Крымского полуострова, считает российский политолог Виталий Третьяков.

//В мире

Обнародованы последние слова пилота самолета, упавшего в Колумбии

Обнародованы последние слова пилота самолета, упавшего в Колумбии

Сегодня были обнародованы последние слова пилота самолета, который вчера потерпел крушение в Колумбии. Выяснилось, что летчик просил диспетчера хоть как-то помочь падающему лайнеру и кричал, что они падают.

//Происшествия

Жителей Брянска кормили креветками с мышьяком

Жителей Брянска кормили креветками с мышьяком

В целом ряде брянских магазинов были обнаружены замороженные креветки с мышьяком, которые пользовались большим спросом среди местных жителей. Об этом сообщили в местной ветеринарной лаборатории.

//Наука

Британия: Путин создал новое оружие - осьминога-убийцу

Британия: Путин создал новое оружие - осьминога-убийцу

Известное британское издание сделало шокирующее заявление - в России появилось новое страшное смертельное оружие. Владимир Путин, по мнению журналистов, разводит гигантских осьминогов-убийц.

//В мире

Создатель Биг Мака скончался в США

Создатель Биг Мака скончался в США

В США вечером в понедельник, 28 ноября, скончался создатель популярнейшего сэндвича Биг Мак, который продается в ресторанах быстрого питания McDonald’s. Майклу "Джиму" Деллигатти было 98 лет.

//Происшествия

Московский детский дом четыре дня скрывал информацию об избитом сироте

Московский детский дом четыре дня скрывал информацию об избитом сироте

В среду, 30 ноября, стало известно, что руководство детского дома "Полярная звезда" в течение четырех дней скрывало информацию об избиении сироты воспитателем от Департамента соцзащиты населения.

//Общество

Государственный долг Подмосковья составил астрономическую сумму

Государственный долг Подмосковья составил астрономическую сумму

Министр финансов Подмосковья Антон Котяков в среду сообщил, что сумма государственного долга Подмосковья составляет астрономическую сумму. На сегодняшний день госдолг Московской области достиг 92,4 млрд рублей.

//Шоу-бизнес

Известная голливудская актриса ждет первенца от женатого мужчины

Известная голливудская актриса ждет первенца от женатого мужчины

Знаменитая голливудская актриса, 30-летняя Аманда Сейфрид ждет первенца от женатого мужчины. Ее коллега - актер Томас Садоски - формально еще не завершил бракоразводный процесс со свой супругой Кимберли Хоуп.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры