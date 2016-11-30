При землетрясении в Польше в шахте завалило горняков, двое погибли

Землетрясение магнитудой 3,4, произошедшее накануне в Польше, стало причиной гибели по меньшей мере двоих горняков в шахте “Рудна” - одном из крупнейших европейских предприятий по добыче медной руды.

Толчок, вызванный смещением подземных пластов, привел к сильным обрушениям в выработках и штреках. В тот момент в шахте работало шестнадцать человек. Восемь из них спасателям удалось извлечь из-под завалов, в настоящий момент все они находятся в больнице.

На данный момент известно о гибели по меньшей мере двоих шахтеров. Еще шестеро горняков числятся пропавшими без вести. Сообщается, что связь с ними потеряна.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня