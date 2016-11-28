Опрос показал, что Тимошенко стала бы президентом в случае проведения выборов на Украине

Как показал опрос, проведенный социологической группой “Рейтинг”, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко стала бы президентом в случае проведения на Украине президентских выборов.

По данным опроса, в котором приняли участие две тысячи украинцев, за экс-премьера в первом туре проголосовали бы 17,7 процента опрошенных, а за действующего лидера страны Петра Порошенко отдали бы свои голоса 14,3 процента респондентов.

Среди других возможных кандидатов голоса распределились следующим образом. За Юрия Бойко, одного из лидеров “Оппозиционного блока”, готовы проголосовать 10,2 процента украинцев. Не намного от него отстает лидер “Радикальной партии”: Олега Ляшко поддержали бы 9,9 процента респондентов.

В случае проведения второго тура выборов за Тимошенко готовы проголосовать 27 процентов украинцев, а за Порошенко - только 16 процентов. При этом 45 процентов украинцев вообще не намерены участвовать в голосовании.

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