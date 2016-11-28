Порошенко украсил стены домового храма фресками с собственным изображением

Похоже, президент Украины решил оставить о себе память в веках еще при жизни. Правда, довольно неординарным способом. Как сообщается, он разместил на стенах домового храма в своем поместье фрески, на которых изобразил… себя.

По некоторым данным, Петр Порошенко представлен в образе римского патриция. Также на фресках изображена его семья. Слухи о том, что президент «незалежной» подобным образом украшает стены домашней церкви, ходили уже давно. Теперь же одному из активистов Майдана удалось их сфотографировать, сообщает tvzvezda.ru.

В Сети сразу разгорелся жаркий спор по этому поводу. Некоторые даже предположили, что где-то рядом лежит скандально известный золотой батон в натуральную величину, найденный в доме предыдущего президента Украины Виктора Януковича при обысках.