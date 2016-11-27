Берлускони надеется снова победить на выборах

Восьмидесятилетний бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони надеется вернуться в политику и участвовать в выборах после ожидаемого им решения Европейского суда в Страсбурге в свою пользу.

Там он пытается оспорить решение Кассационного суда Италии, признавшего Берлускони в создании финансовых незаконных схем и теневых фондов, а также в уходе от налогов. Согласно приговору, политик был приговорён к четырём годам лишения свободы, хотя срок и был сокращён до одного года в связи с амнистией. Тем не менее, экс-премьер был обязан по четыре часа в неделю посвящать принудительным работам в доме престарелых.

В 2011 году приговор суда лишил Берлускони возможности следующие 8 лет занимать ответственные посты, а значит, участвовать в выборах. Однако если общеитальянский референдум в начале декабря провалит инициативу нынешнего главы правительства Ренци о конституционной реформе, тот будет вынужден уйти в отставку. На этом давно настаивает оппозиция, в которую входит и партия Берлускони, у которого может появиться шанс вернуться.

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