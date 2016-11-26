Порошенко поручил дипломатам добиться, чтобы в мире голодомор считался геноцидом

Украинский лидер Петр Порошенко подписал указ, согласно которому МИДу страны поручается добиться признания иностранными государствами голодомора истреблением народа Украины.

Массовый голод 1932-1933 годов, получивший на Украине название "голодомор", затронул не только украинцев - всего за эти годы в СССР от голода умерло порядка восьми миллионов человек. Однако в 2006 году на Украине голодомор был объявлен умышленным истреблением украинского народа с помощью голода.

Порошенко поручил дипломатам добиться, чтобы голодомор был признан иностранными государствами геноцидом. Кроме того, он призвал бизнесменов построить музей в память об его жертвах.

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