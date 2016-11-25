Фийон раскритиковал Олланда за ухудшение отношений с Москвой

Франсуа Фийон, вероятный кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года, жестко высказался о политике нынешнего главы государства Франсуа Олланда по отношению к России.

По словам Фийона, Олланд своими действиями толкает Москву к конфронтации с Францией. Между тем, РФ – ядерная держава, поэтому такая политика является абсурдной. Фийон считает, что отношения с Россией нужно, наоборот, налаживать, для чего необходимы переговоры.

Франсуа Фийон – бывший глава правительства Франции. 62-летний политик намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах от партии «Республиканцы».

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