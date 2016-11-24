Высокий суд Лондона изъял у беглого экс-главы НПО «Космос» автомобили и алкоголь

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Банка Москвы и постановил изъять все имущество у экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, бежавшего из России. Юристы бизнесмена заявили, что у него не осталось средств к существованию.



Поручитель по кредитам (на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве) Черняков должен вернуть банку £195 тыс., а также возместить юридические расходы на сумму более £420 тыс.



Во время визита пристава с юристами Банка Москвы на арендованную виллу Чернякова бизнесмен оказал сопротивление, так что пришлось обращаться в суд за разрешением на применение физической силы. Кредиторам удалось изъять у Чернякова два автомобиля - Rolls-Royce и Mercedes Viano, мотоцикл, несколько телевизоров, бытовую и офисную технику, предметы роскоши и драгоценности, спортивный инвентарь, фотокамеры, игровую приставку, посуду и даже бутылки с дорогим алкоголем. Также были списаны средства со счета должника в инвесткомпании Altus Investment Management. В общей сложности под арест попали £2 млн.



Юристы Чернякова заявили, что обжалуют решение суда, т.к. после «набега» кредиторов у беглого российского чиновника не осталось средств к существованию.



В России против скрывающегося от правосудия олигарха возбуждено уголовное дело об «особо крупном мошенничестве в сфере кредитования» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), он объявлен не только в федеральный, но и в международный розыск. В Лондон олигарх, владеющий двумя реактивными самолетами, автомобилем «Роллс-ройс», несколькими имениями в странах Европы, счетами в английском, немецких, швейцарском и австрийском банках, сбежал в надежде на получение политического убежища.

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