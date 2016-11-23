Декоммунизация: Украина отказалась от Деда Мороза и Снегурочки

Власти Украины приняли решение отказаться от Деда Мороза и Снегурочки во время новогодних праздников.

Мэрия Киева и глава организации Folk Ukraine заявили, что новогодние персонажи являются пережитком СССР. Как сообщает портал Life, в Новый Год украинцев будет развлекать Святой Николай. Глава проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий назвал Деда Мороза и Снегурочку "объектами декоммунизации" и отметил, что от этих персонажей следовало отойти еще очень давно, а вместо них "ввести" классического Санта Клауса.

Отметим, что в Киеве праздничная елка откроется уже 19 декабря.