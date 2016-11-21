В США осудили мужчину, совершившего убийство в 1989 году

В Соединенных Штатах мужчина, совершивший убийство 11-летнего мальчика в 1989 году, был приговорен к двадцати годам тюрьмы. Совершенное им преступление в значительной степени повлияло на федеральное законодательство страны.

53-летний Дэнни Хайнрих, арестованный за распространение детской порнографии, пошел на сделку со следствием и признался в совершенном им 27 лет назад убийстве. Он рассказал, что похитил 11-летнего Джейкоба Веттерлинга, когда тот гулял со своим братом и приятелем. Дети не смогли ничем помочь расследованию, поскольку похититель был в маске. Преступление до сих пор оставалось нераскрытым. Только в 2016 году были найдены останки ребенка, на местонахождение которых указал Хайнрих. В рамках сделки он не был обвинен в убийстве, но получил максимально возможное наказание по обвинению в распространении детской порнографии.

Похищение Джейкоба вызвали настолько широкий общественный резонанс, что в 1994 году был принят закон об учете граждан, совершивших преступления сексуального характера.

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