Папа Римский разрешил отпускать грех аборта

Все католические священники теперь могут отпускать грех аборта, который в католической традиции означает отлучение от церкви. Как сообщает CNN, соответствующее разрешение дал Папа Римский Франциск.

Понтифик, известный своими решительными преобразованиями, подчеркнул, что аборт по-прежнему является смертным грехом, поскольку лишает жизни невинное создание. Тем не менее, по мнению Франциска, женщины, пошедшие на этот шаг, должны иметь возможность получить прощение, если искренне покаятся, поскольку любой грех в этом случае сводится на нет. Разрешение отпускать грех аборта получили все католические священники.

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