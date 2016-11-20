Личный модельер Мишель Обамы наотрез отказалась сотрудничать с новой первой леди США Меланьей Трамп, заявив, что ее жизненным ценностям не соответствуют заявления ее мужа, озвученные в ходе предвыборной кампании.

Модельер разместила на своей страничке в социальной сети Twitter открытое письмо, в котором заявила, что не будет работать вместе с супругой 45-го президента США. Ей претят заявления Дональда Трампа, произнесенные в духе расизма, ксенофобии и сексизма. Софи Телле призвала своих коллег последовать ее примеру.

После этого интернет-пользователи обрушились с критикой и насмешками на принципиального дизайнера. Телле припомнили безвкусно сшитые наряды для первой леди, в которых она появлялась на публике. «Меланья спасена!», - торжествует Ulka.

«Дизайнер Мишель Обамы заявила, что не будет работать с Меланьей. Зато у нее, похоже, большое будущее в создании костюмов для польских народных танцев», - ерничает andieiam.









Кто-то посчитал, что своим упреждающим ударом модельер пыталась сохранить собственное лицо, поскольку утонченная красотка Меланья Трамп вряд ли стала пользоваться услугами Софи Телле.





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