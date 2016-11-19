Парам, зачавшим ребенка в итальянских отелях, будут возмещать стоимость проживания

Интересный ход для привлечения туристов придумали владельцы отелей, расположенных в историческом центре итальянского города Ассизи. Парам, которые зачали ребенка в тот период, когда они останавливались в местных гостиницах, будет возвращена стоимость проживания.

Кроме того, ряд отелей предлагает новоиспеченным родителям дополнительный бесплатный выходной. Для того, чтобы получить возмещение, нужно обратиться в администрацию гостиницы с документами, доказывающими, что ребенок рожден по истечении девяти месяцев (плюс-минус 10 дней) с даты посещения.

Всего в акции принимают участие десять отелей. Их владельцы также надеются, что таким образом они смогут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

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