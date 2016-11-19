Допрос Петра Порошенко длился в течение шести часов

Президент Украины Петр Порошенко был доставлен в Генпрокуратуру, где следователи допросили его по делу о преступлениях против активистов "евромайдана".

Допрос политика проходил в администрации президента и длился в течение шести часов, сообщает RT, ссылаясь на источник в генеральной прокуратуре Украины. Отметим, что допрос должен был состояться 29 ноября, однако прошел минувшим вечером в пятницу, 18 ноября.