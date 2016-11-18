Легендарное платье Мерилин Монро с дня рождения Кеннеди продали на аукционе

Легендарное платье всемирно известной голливудской актрисы Мерилин Монро, в котором она выступила на дне рождения 35-го президента США Джона Кеннеди, ушло с молотка в Лос-Анджелесе за 4,8 млн долларов.

В минувший четверг аукционный дом Julien's Auctions провел торги, в ходе которых было продано полупрозрачное платье усыпанное блестками, созданное французским кутюрье Жаном Луи. Именно в этом наряде Мерилин Монро спела песню "Happy birthday, Mr. President" на концерте в честь 45-летия Кеннеди.

Оценочная стоимость лота в начале составляла $3 млн. На аукционе также были представлены прочие вещи, принадлежавшие актрисе - платья, костюмы, драгоценности, украшения, личные фотографии, открытки и предметы мебели, передает ТАСС.