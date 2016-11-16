В мире впервые доставили пиццу при помощи дрона

В мире впервые была осуществлена доставка пиццы по воздуху при помощи дрона.

Сеть пиццерий Domino's Pizza с гордостью сообщила о том, что пиццу доставили частному клиенту, а перелет беспилотника был одобрен властями, передает портал Mashable. Отмечается, что итальянское блюдо привезли счастливчику в рамках совместного проекта Domino's Pizza и Flirtey, который занимается транспортировкой посредством дронов небольших грузов.

Вероятно, на этой неделе подобные испытания беспилотников состоятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Австралии, а также Франции.