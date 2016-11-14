В США стартовали продажи новой и хорошо забытой старой игровой консоли. Компания Nintendo, как и 30 лет назад, выпустила уменьшенную копию популярнейшей видеоигры Dendy - Nintendo Classic Mini.

Обновленная игра является точной, только уменьшенной копией телевизионной игры Nintendo Entertainment System (NES), которая вышла в 1983 году и стала суперпопулярной в СССР, передают РИА Новости.

Новая версия адаптирована к современности: она имеет видеовыход HDMI и в ней запрограммировано 30 игр, которые были в свое время хитами: Castlevania, PAC-MAN , Super Mario Bros, , Donkey Kong и Ghosts 'n Goblins.

Dendy была самой популярной игровой приставкой и на территории СССР, и в «лихие девяностые» в России. Собственно, именно с помощью Dendy наша страна и «подсела» на видеоигры.