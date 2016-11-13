Боевики в Алеппо применили отравляющий газ

В Алеппо продолжаются столкновения между исламистами и войсками сирийского правительства. Сегодня ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о применении боевиками химического оружия.

Сообщается, что атака произошла в районе международного аэропорта. По предварительным данным, были применены снаряды с газообразным хлором. По меньшей мере 28 военнослужащих пострадали в результате атаки. Это уже третий случай применения исламистами химического оружия за последние две недели.

Немногим ранее сегодня обстрелу подвергся жилой квартал в Алеппо. В результате ракетного удара погибли пятеро мирных жителей, еще несколько человек пострадали.

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