Новому заместителю главы МВД Украины грозит срок за служебный подлог

Набирает обороты скандал, разгоревшийся вокруг фигуры нового заместителя министра МВД Украины, 24-летней Анастасии Деевой, любительнице шоппинга и откровенных фотосессий.

Однако вовсе не любовь к дорогим брендам и неподобающим должностному лицу снимкам стала причиной разбирательства, в результате которого молодому политику может грозить срок до трех лет. Дело в том, что, согласно украинским законам, для должности, на которую метила Деева, требуется десятилетний стаж работы. В своей анкете политик и указала нужные цифры. Однако путем нехитрых подсчетов можно обнаружить, что в этом случае трудиться на благо страны Деева стала в 14 лет, что не только вызывает сомнения, но и опять-таки является нарушением закона.

На недостоверную информацию уже обратили внимание депутаты Рады. Вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что назначение Деевой на пост замминистра сопровождалось и другими нарушениями процедуры.

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