Киев обвинил Россию в подготовке нового Майдана

Кремль готовит на Украине новый Майдан. Об этом заявил сегодня представитель СБУ Анатолий Дублик.

По данным Дублика, 15 ноября на Украине начнутся организованные Россией масштабные акции протеста. Участники акций якобы намерены выразить свое недовольство по многим вопросам, в частности, повышением тарифов. Результатом социальных волнений, заявил Дублик, должно стать проведение досрочных выборов в Верховную Раду, по итогам которых к власти придут пророссийские политики.

Майданом в СМИ принято называть акции протеста, прошедшие в Киеве зимой 2013-2014 годов и приведшие к свержению президента Украины Виктора Януковича. Произошедшая смена власти имела признаки государственного переворота.

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