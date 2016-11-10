РФ и США будут вместе готовить космонавтов к полетам на другие планеты

Сегодня стало известно, что Россия и NASA заключили соглашение в области исследования космоса.

Российские и американские специалисты будут вместе разрабатывать программу наземной изоляции для тренировок экипажей космонавтов для полетов на другие планеты в обозримом будущем, сообщает в четверг РИА "Новости". Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов подчеркнул, что к настоящему моменту уже имеется пятилетняя программа в этой сфере. Соглашение с NASA уже успешно подписано.

Сейчас нет точных дат реализации программы, однако предполагается, что в скором времени специалисты приступят к ее осуществлению.