Сотрудник российского консульства умер в Нью-Йорке

Во вторник, 8 ноября, стало известно, что сотрудник российского консульства скончался в Нью-Йорке.

Информацию о смерти сотрудника консульства подтвердили сегодня в посольстве России в Соединенных Штатах Америки. Согласно данным, предоставленным РИА "Новости", пресс-секретарь посольства заметил, что причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Уточняется, что мужчина умер прямо на работе около 7 часов утра. Тело увезли в морг, где специалисты в настоящий момент проводят экспертизу.