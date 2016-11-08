Сухогруз «Варяг» будет немедленно арестован, как только он станет доступен украинским силовикам, то есть если войдет в любой порт, подконтрольный Киеву, сообщает 8 ноября одесская прокуратура.

Военная прокуратура гарнизона Одессы заявила в Прокуратуру, о том, что сухогруз «Варяг», по их мнению, курсирует по морям незаконно, а приморский суд Одессы эту жалобу удовлетворил, передают «АН-Крым».

«Варяг» ходит между портами Севастополь и турецким Зонгулдаком. И если на Турцию Киев пока не претендует, то Севастополь он «Варягу» простить не может. Сообщается, что постановление о заочном аресте вынесено 1 ноября 2016 года. Ходит «Варяг» под панамским флагом, но управляет им компания из России: порт прописки у сухогруза в Санкт-Петербурге.

В решении суда подчеркивается, что «Варяг» совершает свои рейсы без разрешения на то «уполномоченных органов», - Киев имеет в виду исключительно свои уполномоченные органы.

Сообщается, что экипажу судна грозит по украинским законам до 8 лет тюрьмы. 5 ноября паромом «Варяг» в Севастополь доставлены строительные материалы, бытовая электроника и цитрусовые.